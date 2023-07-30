تعليق صادم لرئيس اتحاد الاسكواش على تجنيس مروان الشوربجي على خطى شقيقه محمد الشوربجي

علق عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش على خبر تجنيس اللاعب المصري مروان الشوربجي ليلعب بأسم انجلترا في اللبطولات المقبلة، وذلك على خطى شقيقه محمد الشوربجي الذي تم تجنيسه خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الاتحاد المصري للاسكواش أن الاتحاد لم يكن لديه علم بمساعي مروان الشوربجي نحو التخلي عن تمثيل مصر في البطولات الدولية والتحول لتمثيل إنجلترا.

وأضاف، أن مروان الشوربجي وشقيقه الأكبر محمد الشوربجي، عاشوا في إنجلترا أكثر من مصر، وأن حياتهم تسير هناك بشكل طبيعي على مستوى الدراسة والعمل أيضا وبالتالي فأن قرارهما بتمثيل منتخب إنلجترا أمر طبيعي.

وتابع: "مصر تمتلك أعداد ضخمة وكبيرة من اللاعبين المميزين، والمواهب المصرية أصبحت مطمع للدول التي تريد صنع تاريخ في الإسكواش، وهناك إغراءات مالية لا يمكن تجاهلها".

وأكمل خليفة تصريحاته: "اللاعبين بدأت تتعامل مع الأمر من منظور مادي فقط، والكثير منهم بدأ يقارن المقابل المادي الذي يتحصل عليه من ناديه بما يعرض عليه من الدول الخارجية، وبالتالي أصبحت السيطرة على الأمور صعبة".

الاتحاد الإنجليزي للإسكواش يعلن تجنيس مروان الشوربجي

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش عن تجنيس اللاعب المصري مروان الشوربجي، لتمثيل منتخب إنجلترا بداية من الموسم المقبل في كل البطولات الدولية.

ونشر الاتحاد الإنجليزي تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تحمل فيديو للشوربجي، وكتب عليها: “يسعد منتخب إنجلترا للإسكواش أن يعلن عن احتلاله المركز السادس على مستوى العالم”.

وتابع: "سيتنافس مروان الذي يتخذ من بريستول مقراً له الآن تحت علم إنجلترا في جميع البطولات المصادق عليها من قبل PSAو WSF".

ومروان الشوربجي هو شقيق اللاعب محمد الشوربجي والذي تحول هو الآخر لتمثيل منتخب إنجلترا منذ فترة.

وكشف مروان الشوربجي في تصريحات نقلها موقع رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، أنه سعيد بتمثيل منتخب إنجلترا في البطولات الدولية، وأنه قضى معظم حياته هناك وحان الوقت لرد الجميل.

ومن المقرر أن يشارك مروان الشوربجي في بطولة باريس المفتوحة المقرر لها 27 أغسطس المقبل تحت العلم الإنجليزي.

أول تعليق من مروان الشوربجي بعد تجنيسه في إنجلترا

ولحق مروان الشوربجي بشقيقه محمد الذي أعلن في يونيو الماضي تخليه عن تمثيل مصر في البطولات الدولية، وتحوله لتمثيل منتخب إنجلترا، وهو القرار الذي برره بأن فضل البحث عن مستقبل أفضل له.

وفي أول تعليق له على تجنيسه قال مروان الشوربجي في تصريحات لموقع رابطة اللاعبين المحترفين، أنه سعيد بتمثيل منتخب إنلجترا في البطولات الدولية بداية من الموسم المقبل.

وأضاف الشوربجي: " "أشعر أنني أريد أن أبدأ فصلًا جديدًا من مسيرتي من خلال تمثيل إنجلترا وأرد الجميل للبلد الذي منحني كل شيء".

وتابع: " "كانت إنجلترا موطني منذ 16 عامًا، لقد عملت مع الكثير من المدربين البريطانيين خلال مسيرتي حتى الآن، لقد تلقيت تعليمي في هذا البلد وعاملني الناس دائمًا بتقدير واحترام، ولهذا السبب أريد رد الجميل في المقابل".

وأكمل: "لا يزال هدفي هو الوصول إلى قمة الترتيب والفوز ببطولة العالم ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أبلغ من العمر 30 عامًا فقط ، وأنا شاب ، وما زال أمامي الكثير من السنوات إذا اعتنيت بجسدي ".

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متى يظهر مروان الشوربجي تحت علم إنجلترا

ومن المقرر أن تشهد بطولة باريس المفتوحة المقرر انطلاقها يوم 27 أغسطس المقبل، الظهور الأول لمروان الشوربجي تحت راية العلم الإنجليزي، بعد تخليه رسميا عن تمثيل منتخب مصر في البطولات الدولية.

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