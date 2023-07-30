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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استضافة مصر لمؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يعكس اهتمامها بالقضية

اكرام بدر الدين-
اكرام بدر الدين- استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استضافة مصر لمؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين يعكس الاهتمام المصري المكثف بالقضية الفلسطينية فلا توجد أي دولة بذلت جهودًا لدعم القضية الفلسطينية في السلم والحرب مثل مصر.

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اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية 

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مهم ويهدف إلى إحداث توافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة من أجل إيجاد موقف فلسطيني موحد والدفع بالعملية التفاوضية من أجل الوصول إلى سلام عادل شامل.

المسار التفاوضي 

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاجتماع يتناول عدة قضايا منها العودة إلى المسار التفاوضي بين الاسرائيلين والفلسطينيين المتوقف منذ فترة طويلة، والتخلص من الانقسامات االفلسطينية لان عدم التوحد يعطي حجة للطرف الإسرائيلي في المماطلة في العملية التفاوضية بحجة عدم وجود طرف واحد يمكن التفاوض معه، على حد قوله. 

القضية الفلسطينية 

وتستضيف مصر اليوم مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وذلك بناءً على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني، وبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

كما يستهدف المؤتمر أيضًا بحث آخر التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، إلى مدينة العلمين في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

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