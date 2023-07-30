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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كتلة الحوار توصي بإلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 

قال الدكتور باسل عادل ممثل كتله الحوار، لنا تعليق على مسائل اللجان الفرعية في الانتخابات، ولو كنا نريد شفافية للعملية الانتخابية لا يمكن أن نستمر بالعمل بالمادة ٥٢ والتي تعطي رئيس اللجنة مدة ٥ أيام لإعلان النتائج ، ولذا نوصي بأن يتم إعلان النتائج خلال ٢٤ ساعة.

وتابع باسل عادل خلال كلمته بالجلسة الخاصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن المادة ٥٠ أيضا تنقص من شفافية العملية الانتخابية، ونتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة بوميا، وفي نهاية كل ٣ أيام يعلن رئيس اللجنة الفرعية وبشكل موثق نتائج الانتخابات ويتم الاعلان والكشف عنها للجميع.

وطالب ممثل كتلة الحوار باللجوء وإتاحة والتصويت الاليكتروني ، وتابع قائلاً:" بلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت ".

وفيما يخص الانفاق الانتخابى على الدعاية الانتخابية، أوصي بضرورة إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقته وحينه لرصد الدعاية الانتخابية.


كما طالب بضرورة التصدى للرشاوي الانتخابية، وقال لابد أن يكون لها حل لأن المال السياسي في مصر يحكم الانتخابات.

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