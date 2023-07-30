بدء التحويل بين كليات جامعة جنوب الوادي 12 أغسطس

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، بدء تلقي طلبات التحويل ونقل القيد من و الى كليات الجامعة ومعاهدها في العام الجامعي 2023/2024 م اعتباراً من يوم السبت 12اغسطس حتى يوم الخميس 14 سبتمبر2023م.

وأوضح الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة أن بالنسبة للتحويل بين الكليات المتناظرة ( الفرق الأعلى من الاعدادية او الاولى ) يشترط ان يكون الطالب ناجحا ومنقولا ويكون التحويل مركزيا على مستوى كل جامعة و الاولوية وفقا للتقدير الحاصل عليه الطالب و لا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل اليها .

وبيّن الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن نقل القيد من و الى الكليات الغير متناظرة يشترط حصول الطالب على الحد الادنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها في سنة حصوله على الثانوية العامة وان يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير في محافظته و موافقة مجلس الكليتين على نقل القيد .

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الاوراق المطلوبة للتحويل تتضمن صورة من شهادة الثانوية العامة و أصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول منه و صورة من شهادة الميلاد وخطاب من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد .

انعقاد مجلس الجامعة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على تفعيل لائحة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق اعتبارا من العام الجامعي 2023/2024 .

كما وافق المجلس على تخفيض رسوم طلاب مرحلة الدراسات العليا لجميع الكليات ليصبح نسبة 50% من قيمة الرسوم المقررة على العاملين الدائمين بجامعة جنوب الوادي المقيدين بدرجات مختلفة دبلوم - ماجستير – دكتوراه.

تعينات جديدة بهيئة التدريس

ووافق المجلس على تعيين الدكتور علي محمود مهدى في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم و الدكتورة امل محمد حسن عبادي في وظيفة استاذ مساعد بكلية الآداب والدكتور محمد عزام عبد المجيد في وظيفة استاذ مساعد بكلية التجارة .

ألقاب علمية

و منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد للدكتورة نوال كمال عبدالخالق بكلية التمريض. و تعيين الدكتور محمد جمال ابو اليزيد في وظيفة مدرس بكلية العلاج الطبيعي.

منح درجة الماحستير والدكتوراه لـ 23 طالبا

وقرر المجلس منح درجة الماجستير لعدد 16 طالب و منح درجة الدكتوراه لعدد 7 طلاب من مختلف كليات الجامعة و منح الطلاب الناجحين بالفرقة النهائية دور أكتوبر 2022 درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض.

و منح طلاب البرنامج التجسيري الناجحين في ( السنة النهائية ) دور أغسطس 2022 درجة دبلوم البرنامج التجسيري للحصول علي دبلوم المعهد الفني للتمريض.

منح درجة البكلوريوس

منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية التربية بقنا في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية ، و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية الآداب في دور مايو 2023 درجة الليسانس في الآداب و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 بكلية الطب البيطري درجة البكالوريوس في الطب البيطري .

و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في الزراعة من كلية الزراعة ، و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 بكلية التجارة درجة البكالوريوس في التجارة و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في التربية النوعية من كلية التربية النوعية .

و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية ـ و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 بكلية الصيدلة درجة البكالوريوس في الصيدلة .

و منح الطلاب الناجحين بكلية التمريض بالسنة النهائية في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في علوم التمريض .

و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 درجة الليسانس في الآداب والتربية والبكالوريوس في العلوم والتربية من كلية التربية بالغردقة و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في العلوم من كلية العلوم و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو بكلية الحقوق2023 درجة الليسانس في الحقوق .

و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية الهندسة في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في الهندسة ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في طب الفم و الاسنان من كلية طب الفم والاسنان و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2023 درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من كلية العلاج الطبيعي.