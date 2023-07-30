هل يؤثر فيروس كورونا على الإصابة بـ ضباب الدماغ ؟

لا يعد ضباب الدماغ حالة طبية في الواقع ، ولكنه مصطلح يستخدم لوصف الشعور بالركود العقلي والغموض ويمكن أن يكون أحد أعراض الحالات الصحية الأخرى.

يشعر الأشخاص المصابين بـ ضباب الدماغ وكأنه نقص في الوضوح العقلي؛ ويمكن أن يؤثر ذلك على قدرتك على التركيز ويجعل من الصعب عليك تذكر الأشياء.

ويمكن أن يتسبب فيروس كورونا، في حدوث التهاب في الدماغ ، مما قد يؤثر على قدرة الخلايا العصبية في الدماغ على التواصل مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى ضباب الدماغ ومع ذلك ، فإن التوتر والقلق والعزلة والتهديد من جائحة الفيروس التاجي يمكن أن يتسبب أيضًا بشكل غير مباشر في ضباب الدماغ ، لأنه قد يكون مرهقًا لعقلك ، كما يقول رومانوف.

وليس من غير المعتاد أن يكون ضباب الدماغ ناتجًا عن مزيج من عاملين أو ثلاثة من هذه العوامل لأنها غالبًا ما تسير جنبًا إلى جنب.

على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى قلة النوم أو العكس وبالمثل ، يمكن أن يؤثر التوتر على نومك ويسبب الاكتئاب. قد يصاحب انقطاع الطمث قلة النوم والاكتئاب.

وإذا كان ضباب دماغك ناتجًا عن قلة النوم أو نقص المغذيات ، فمن المحتمل أن يتلاشى ضباب دماغك عندما تحصل على قسط كافٍ من النوم 2 أو عندما تفي بمتطلباتك من الفيتامينات بالمكملات الغذائية ، على سبيل المثال.

ومع ذلك ، فإن الجدول الزمني أقل وضوحًا فيما يتعلق بضباب الدماغ المرتبط بحالات أخرى في حالة ضباب الدماغ COVID ، على سبيل المثال ، لا يزال الباحثون لا يعرفون كم من الوقت يستمر عادة.

أعراض ضباب الدماغ

قد تشمل أعراض ضباب الدماغ صعوبة في الوظائف الإدراكية مثل:

التركيز على فكرة

تعدد المهام

متابعة المحادثات

الاهتمام بمحيطك