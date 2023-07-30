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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حسام الخولي: قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي جيد جدًا

حسام الخولي
حسام الخولي

 

 

أكد النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن الحزب يرى أن قانون مباشرة الحقوق السياسة الحالى جيد جدا ومتلاشى لعيوب كثيرة جدا خاصة أنه صادر عقب ثورتين.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطنى.

وأشار الخولي إلى  أن حزب مستقبل وطن ليس لديه أى خلاف فى معالجة أى إشكاليات متعلقة بالتطبيق على أرض الواقع إذا تم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية.


ولفت إلى أن مسألة المشاركة فى العملية الانتخابية بكثافة دائما ما يكون نتيجة مواقف سياسية محددة حيث فى حالات الاستقطاب مثلا أو انتخابات مصيرية، ومن ثم يكون لدى الجميع حرص على أن يمارس دوره ويشارك بقوة والإدلاء برأيه، مشيرا إلى أنه يرى أن الفيصل فى كثافة المشاركة يكون من خلال هذا السياق.


وأكد على أنه رغم ذلك فحزب مستقبل ليس لديه أى إشكالية أيضا فى أى فكرة تطرخ على أرض الواقع من شأنها المساهمة فى كثافة المشاركة فى العملية الانتخابية، خاصة أن الهدف واحد وهو تحقيق العدالة الانتخابية.

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