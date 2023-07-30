شوقي العناني: غاية الحوار الوطني زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة



أكد الدكتور محمد شوقي العناني المقرر لمساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أن الغاية النهائية للحوار هي زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال انطلقت منذ قليل فعاليات الأسبوع الخامس للحوار الوطني، حيث يناقش المحور السياسي في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال العناني فى كلمته بجلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ، إن نجاح الحوار مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين، فهو حوار عملي جاد من المنتظر ان ينتهي الي مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للمتاح والمعايير السياسية والاقتصادية والأمنية.