محمد عبد الغني: مباشرة الحقوق السياسية عملية مفصلية في أداء الشكل الانتخابي

انطلقت منذ قليل فعاليات الأسبوع الخامس للحوار الوطني، حيث يناقش المحور السياسي في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قانون مباشرة الحقوق السياسية ولجنة المحليات ملف الإدارة المحلية ولجنة النقابات العمالية ملف العمل النقابي.

قال الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي أن موضوع مباشرة الحقوق السياسية هو موضوع مهم جدا، فهي عملية مفصلية في أداء العملية والشكل الانتخابي.

وأوضح عبد الغني أن في مصر لدينا مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، أهمها ما يتعلق بضعف عملية المشاركة الانتخابية ورغبة الناخبين في التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو موضوع متكامل.

وأضاف مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية أنه يجب أن يتم النظر إلى أنه لدينا قانون جيد وشديد الجودة، فلدينا ملاحظات في التطبيق، أولها مثلا أن المواطنين في انتخابات البرلمان عام 2012 اصطفوا أمام اللجان بمسافة ٢ كيلو متر تقريبا بنسبة مشاركة تصل إلى 54% أما في عام 2015 و2020 كانت نسبة المشاركة لا تتجاوز ال 28% بحسب ما هو معلن.

وأكد عبد الغني أن هذه النسب هي بمثابة جرس انتباه جدا ونحتاج لمعرفة أسباب ضعف المشاركة وتفعيل مواد القانون وتحسين الدعايا وتحسين المشاركة وتحسين أحقية المواطن في مباشرة الحقوق السياسية.