ضبط 12 طن كبريتات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة 

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة بتنفيذ عدة حملات تموينية قادها مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتموين البحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالبحيرة أسفرت عن:-

ضبط 300 شيكارة كبريتات زراعية بإجمالي 12 طنًا غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر بمركز حوش عيسي. وبحملات مماثلة بمركزي كوم حمادة ووادي النطرون تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرامًا و24 جرامً للرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبمركز حوش عيسى تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا و22 جرامًا للرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

و تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

هذا وقد أكدت د/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.