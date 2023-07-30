سلامة الغذاء: 66 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في المحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 25، وذلك عن الفترة من 22 – 28 يوليو الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 66 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري، وتم تسجيل 7 منشآت غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجارِ إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 19 زيارة، وأصدرت الإدارة 454 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 3122 رسالة بواقع 155000 طن، تنوعت ما بين 450 صنفًا من دقيق، خضار وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة من 123 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، إيطاليا، والسعودية.

وكشف التقرير أن ميناء سفاجا ما زال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 470 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 395 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ 360 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1270 رسالة بواقع 307000 طن، تم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 152 صنفًا من قمح، زيوت متنوعة، فول صويا، من 81 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أمريكا وأندونيسيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول للأسبوع الرابع على التوالي في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 496 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بإجمالي 173 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 160 رسالة.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 70 منتجًا و7 شركات، كما فحصت 956 منتجًا جديدًا، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص الإدارة العامة لشؤون المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1228 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و168 عينة لأغذية معدة للتصدير، و172 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 52 عينة منتجات الأغذية الخاصة، كما تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 427 طلبًا.

وفي إطار التعاون المستمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التطوير المؤسسي وتفعيل مفاهيم وأدوات التحول الرقمي في إدارة منظومة سلامة الغذاء، تم عقد ورشة عمل لمجموعة من العاملين بالهيئة تحت عنوان "الإبداع التكنولوجي والتحول الرقمي"، بحضور المهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

تناولت ورشة العمل التي أدارها المستشار حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالوزارة، مفهوم الإبداع التكنولوجي ومقوماته وعوائده على الأفراد والمؤسسات، مع عرض أبرز الحالات التطبيقية لاستخدام الإبداع التكنولوجي في عملية التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية المختلفة، واستهدفت الورشة تعزيز الثقافة الرقمية وزيادة المستوى المهاري التقني لموظفي الهيئة.