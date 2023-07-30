النائب عمرو القطامي: استضافة اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية تأكيدًا على دور مصر التاريخي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية من القضايا تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، حيث تأتي القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وأن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتستند مصر فى ذلك على الشرعية الدولية في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية التي تتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأوضح القطامى، أن مصر تواصل مساعيها من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ودعم شامل للقضية الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن مصر تحذر طوال الوقت على لسان القيادة السياسية من مخطط إسرائيل في التغيير الديموغرافي وتهويد القدس، متابعا:" استضافة مصر مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني، لبحث سبل إنهاء الانقسام، وبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، الاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال، يأتي تأكيدا على الدور المصري المحوري والتاريخي الداعم لوحدة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.