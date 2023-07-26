الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وكيل مجلس النواب يلتقي نائب رئيس وزراء فيتنام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بالسيد/ تران لو كوانج نائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق له.

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وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب علاقات الصداقة المُتميزة والقواسم التاريخية المُشتركة التي تجمع مصر وفيتنام، وهو ما أسس إطارًا تاريخيًّا من الود والاحترام المُتبادل بين البلدين الصديقين، كما أشاد المستشار أحمد سعد الدين بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الفيتنامية على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكدًا ضرورة استثمار هذا الزخم الإيجابي لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة فضلًا عن تعزيز التنسيق المُشترك بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك، وفي هذا الإطار، ثمَّنَ المستشار أحمد سعد الدين المواقف الفيتنامية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

جانب من اللقاء 

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام: 

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار أحمد سعد الدين أن العلاقات البرلمانية المصرية – الفيتنامية مُتميزة ووثيقة، وهي انعكاس حقيقي للعلاقات المتميزة المصرية – الفيتنامية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مُشيدًا بتعدد زيارات الوفود البرلمانية الفيتنامية لمصر مؤخرًا وما تلعبه تلك الزيارات من دور في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام خصوصًا على الصعيد البرلماني.

جانب من اللقاء 

من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء فيتنام اعتزازه بزيارة لمصر، مؤكداً أن مصر شريك مهم ومحوري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط في ضوء العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، كما أكد المسئول الفيتنامي خلال اللقاء حرص فيتنام على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر على الأصعدة والمستويات كافة.

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