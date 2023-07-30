موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023.. معاشات أغسطس 2023 تتصدر تلك الكلمات مؤشرات البحث في جوجل، وهو ما يعكس تكثيف البحث عن الموعد من قبل أصحاب المعاشات، ويبدأصرف معاشات شهر أغسطس 2023، وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 وحتى يوم 6 أغسطس.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس

ويمكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من منافذ فوري وكارت ميزة، وماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ البريد المصري، والبنوك والمحافظ الإلكترونية الهواتف المحمولة، وبنك ناصر الاجتماعي، بالزيادة التي أقرت في أبريل الماضي بزيادة 15%.

قيمة زيادة المعاشات

يتقاضى أصحاب المعاشات 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه.

يتقاضى أصحاب المعاشات 2645 جنيهًا بدلاًمن 2300 جنيه.

بتقاضى أصحاب المعاشات 4025 جنيهًا بدلاًمن 3500 جنيه.

يتقاضى أصحاب المعاشات 4945 جنيهًا بدلاً من 4300 جنيه.

يتقاضى أصحاب المعاشات 6095 جنيهًا بدلاً من 5300 جنيه.

تقاضى أصحاب المعاشات 7475 جنيهًا بدلاً من 6500 جنيه.

جدول صرف معاشات شهر أغسطس

أصحاب معاش أقل من 1000 جنيه، يتم الصرف يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 أغسطس.

أصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه، يتم الصرف يومي الخميس والسبت 3 و5 أغسطس.

أصحاب معاش أكثر من 2000 وأقل من 3000 جنيه، يتم الصرف يومي الأحد والاثنين 6 و7 أغسطس.

أصحاب معاش أكثر من ثلاثة آلاف جنيه، يتم الصرف يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 أغسطس.

تجدرالإشارة إلى أنه تم منح يومين إضافيين لمن يتخلف عن الصرف خلال هذه الأيام، وذلك يومي الخميس والأحد 10 و12 أغسطس.