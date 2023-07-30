الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم اليوم الأحد 30 يوليو 2023، حيث تقام العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم.

 

ويأتي على رأس مباريات اليوم الأحد المنتظرة، لقاء الأهلي والداخلية في دور الـ16 من كأس مصر، بجانب 4 مباريات مشتعلة ببطولة كأس الملك سلمان، وبعض المباريات الودية القوية على رأسها مواجهة ليفربول وليستر سيتي.

 

 

ونعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

 

مواعيد مباريات كأس مصر والقناة الناقلة

الأهلي ضد الداخلية – الساعة 7 مساءً على قناة on time sport

 

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

الوداد المغربى وأهلي طرابلس – الساعة 4 عصرًا على قناة SSC 1

الشرطة العراقى والترجي التونسى – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1

الهلال السعودي والسد القطرى – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1   

الاتحاد السعودي والنادي الصفاقسي – الساعة 10 مساء على قناة SSC 1

 

 

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

كوريا الجنوبية والمغرب – الساعة 7:30 صباحًا على قناة beIN Sports HD 1 English

سويسرا ونيو زيلندا – الساعة 10 صباحًا على قناة beIN Sports HD 1 English

النرويج والفلبين – الساعة 10 صباحا على قناة beIN Sports HD 2 English 

ألمانيا  وكولومبيا – الساعة 12:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1 English   

 

 

مواعيد مباريات ودية

ليستر سيتي وليفربول – الساعة 12 ظهرًا       

مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد – الساعة 2 ظهرًا 

أستون فيلا وبرينتفورد – الساعة 7 مساءً                 

طرابزون سبور وآيك أثينا – الساعة 8 مساءً

تشيلسي وفولهام – الساعة 9:45 مساءً

فياريال وسبورتنج لشبونة – الساعة 10 مساءً

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