تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، بعد الموجة الحارة التي ضربت البلاد لمدة أسبوعين متواصلين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إنّ البلاد بدأت منذ الأمس انخفاضا في درجات الحرارة بنحو 2 درجة إلى 4 درجات و5 درجات في بعض المناطق.

وأرجعت سبب انخفاض الحرارة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وامتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي دائما ما يكون مصحوبا بكتل هوائية أقل في الحرارة من امتداد منخفض الهند الموسمي.

وأكد تسجيل درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية في الظل بعدما كانت تسجل 38 و40 درجة مئوية خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، على مدار هذا الأسبوع.

وأوضحت أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سيكون ما بين 35 و36 درجة مئوية في الظل، ولكن، سيستمر ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يجعل المواطن يشعر بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.

وناشدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس، وارتداء الملابس الفضفاضة، عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس تجنبًا للإجهاد الحراري، وشرب السوائل بكثرة ولاسيما الماء على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم الأحد

القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.

نصائح مهمة أثناء الطقس الحار

اشرب الكثير من الماء: من المهم شرب الكثير من الماء في الطقس الحار، حتى لو لم تكن تشعر بالعطش. يفقد الجسم الماء من خلال العرق، لذلك من المهم تعويض هذا الفقد. تهدف إلى شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت تتعرق كثيرًا.

اشرب الماء البارد: الماء البارد يساعد على تبريد الجسم من الداخل. إذا كنت تشعر بالحرارة، يمكنك شرب الماء البارد أو الاستحمام بالماء البارد.

ارتدِ ملابس فضفاضة خفيفة الوزن: الملابس الفضفاضة خفيفة الوزن تسمح للجسم بالتنفس، مما يساعد على تقليل التعرق. تجنب ارتداء الملابس الضيقة أو المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية.

اجلس في الظل: إذا كنت تضطر إلى الخروج في الطقس الحار، فحاول الجلوس في الظل. الظل يساعد على تقليل تعرض الجسم لأشعة الشمس المباشرة، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالحرارة أكثر.

خذ حمامًا باردًا: إذا كنت تشعر بالحرارة، يمكنك خذ حمامًا باردًا أو دشًا. الماء البارد يساعد على تبريد الجسم من الخارج.