من زايد للمهندسين.. حركة السيارات أعلى المحور

ظهرت كثافات مرورية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلى محور 26 يوليو، للقادم من أكتوبر وزايد، متجهًا لميدان لبنان والمهندسين.

وأمراللواء محمد عبدالحفيظ، مدير الإدارة العامة للمرو، بانتشار الخدمات المرورية بجميع محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة بنطاق الطرق السريعة والصحراوية والدائرى، لتسير حركة المرور ولضبط الخارجين عن القانون، ورفع أى معوقات بالطرق.

وفى سياق اخر

لقى عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان القدير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، مصرعه غرقًا، في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، التابعة لمدينة العلمين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة، وتبين بالكشف المبدئى أن المتوفى في العقد الرابع من عمره، وأن سبب الوفاة، اسفسكيا الغرق.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى العلمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ الاستماع لأقوال شهود العيان الذين شاهدوا الحادث، وتفريغ كاميرات القرية السياحية، لاستيضاح وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحفظت جهات التحقيق على الجثمان لحين وصول أسرة المتوفى الفنان حسن يوسف.