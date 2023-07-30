رغم موجة الحرارة الشديدة .. الزراعة تجهز لحصاد الأرز والذرة

أكد الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة أن معدات القطاع تواصل العمل على مدار الساعة وفي ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها مصر حاليًا من موجة الحرارة الشديدة حيث يتم العمل بمعدات قطاع الزراعة الآلية في تجهيز الصوب الزراعية بالفيوم ليلا ونهارا.

وأشار "الأشقر" إلى أن معدات القطاع انتهت من موسم حصاد البنجر في غرب غرب المنيا وكذلك حصاد القمح كما تستعد لموسم حصاد الذرة خاصة في منطقتي توشكى وشرق العينات وكذلك موسم حصاد الأرز على مستوى الجمهورية.

تطوير قطاع الزراعة

وقال الأشقر، أن القطاع شهد تطويرًا كبيرًا وتحديثًا للمعدات بفضل توجيهات وزير الزراعة بزيادة المعدات من حيث العدد والنوعية بالإضافة الى إقامة محطات جديدة للميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية وخاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة ويأتي كل ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع المزارعين على التوسع في استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد لتقليل الفاقد والهدر وزيادة الإنتاجية مما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.