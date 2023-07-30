أفضل الأدعية للأم من السنة والقران الكريم

الأم من أفضل النعم التي أنعم الله بها علينا، فهي نبع الحنان والعطف وهى السعادة والطمأنينة، وهى زهرة أيامنا وهى جمال الحياة والمعنى الحقيقي لها، فالأم كلمة صغيرة تتكون من حروف قليلة للغاية، ولكنها تتضمن أسمى معاني الحب والعطاء والتضحية، فهي أنهار لا تجف متدفقة دائماً بالمزيد من الحب والعطف الذي لا نهاية له. ومن الأشياء الجميلة في الإسلام هو احترام الأمهات.

تعتبر الأمّ ركنًا أساسيًّا في بناء المجتمع والحفاظ عليه، فهي المخلصة لأولادها والحبيبة لهم. ورغم أن كُلّ الدعاء الى الله جميل ومن معانٍ عظيمة، إلا أن هناك بعض الأدعية تشعر فيها بجمالية المعاني فور سماعها دعونا نطلع علي اجمل أجمل أدعية للأُم”.

دعاء للأم في القبر : اللهم وارزقها لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقاءك اللهم انها امتك بنت عبدك بنت امتك تحتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابها فارحمها اللهم انها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وانت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحيم.

افضل أدعية للأم : اللهم ولا تتوفّاها إلا وهي راضية عنا تمام الرضى، اللهم واعنّا على خدمتها كما ينبغي لها. اللهم اجعلنا بارين طائعين لها اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك واغفر لها حتى لا تضرها الذنوب