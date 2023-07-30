عمر زهران ينعى نجل الفنان حسن يوسف

نعى المخرج عمر زهران، عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، والذي لقي مصرعه منذ قليل أثناء السباحة في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي.

وكتب “زهران” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" رحم الله عبدالله نجل النجمين الكبار السيده شمس البارودي والعزيز الغالي الفنان الكبيير حسن يوسف.، واسكنه فسيح جناته ورزقهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ".

غرق ابن حسن يوسف في الساحل الشمالي

غرق ابن حسن يوسف في الساحل الشمالي

لقى عبد الله حسن يوسف، نجل الفنان القدير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، مصرعه غرقاً، في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، التابعة لمدينة العلمين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة، وتبين بالكشف المبدئى أن المتوفي في العقد الرابع من عمره، وان سبب الوفاة، اسفسكيا الغرق.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى العلمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري الإستماع لأقوال شهود العيان الذين شاهدوا الحادث، وتفريغ كاميرات القرية السياحية، لاستيضاح وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحفظت جهات التحقيق على الجثمان لحين وصول أسرة المتوفي الفنان حسن يوسف.