السعودية تُفعل العمل بالتأشيرة الإلكترونية في 12 دولة

أعلنت السلطات السعودية عن قرار هام يتعلق بتأشيرات العمل والزيارة والإقامة للقادمين إلى المملكة، بما في ذلك القادمين من 12 دولة، من بينها تركيا.

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، سيتم إلغاء اللاصقات الخاصة بالتأشيرات المذكورة واستبدالها بالتأشيرة الإلكترونية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات الدخول والإقامة في المملكة العربية السعودية، حيث ستتم إصدار التأشيرات الجديدة على ورق A4 مزودة برمز الاستجابة السريعة (QR Code) بدلاً من اللاصقات الورقية السابقة.

كما أشار البيان إلى أن تطبيق التأشيرة الإلكترونية سيكون في بعض الدول اعتبارًا من تاريخ محدد، بدءًا من تركيا في 16 أغسطس وباقي الدول المعنية، ومنها باكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب وتايلاند وفيتنام وسريلانكا، وسيتم تحديد مواعيد تطبيق القرار بناءً على كل دولة على حدة.

ويهدف القرار إلى تسهيل وتحسين عمليات الدخول والإقامة في السعودية وتحسين تجربة الزوار والمقيمين في المملكة وتسهيل التنقل والتجارة بين الدول المعنية والسعودية.