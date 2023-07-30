جيتور تنهي وكالتها مع “نور الدين الشريف” وتختار “القصراوي” وكيلاً لها

أكدت شركة جيتور، رسمياً، وقفها تجديد العقد مع مجموعة نور الدين الشريف NDS ، الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر، لأسباب استراتيجية.

وقالت "جيتور"، في الخطاب الذي حصل "بوابة الوفد الإلكترونية" على نسخة منه: ” إيمانًا منا بمبدأ الشفافية والإفصاح تعلن جيتور أنها لن تجدد عقدها مع نور الدين الشريف NDS لأسباب إستراتيجية".

نجاح كبير لـ NDS في وقت قصير

ووجهت الشركة في خطابها الرسمي الموجه لـ"نور الدين الشريف NDS " الشكر للمجموعة، مضيفة: "إن جيتور تود أن تعبر عن امتنانها لمجموعة نور الدين الشريف في تمثيل وتسويق منتجات جيتور في مصر، بعدما نجحت خلال فترة قصيرة في تحقيق نتائج ملحوظة للعلامة، واكتسبت سمعة طيبة في تقديم أفضل تمثيل للعلامة التجارية، وخدمات بعد البيع جيدة".

وأوضح الخطاب : "تدرك جيتور أن نجاح علامتها في مصر لم يكن ليتحقق لولا التفاني والعمل الجاد من قبل NDS، وسنظل على ثقة مستمرة أن NDS ستكون دائماً في مقدمة سوق السيارات لما تقدمه من خدمات استثنائية".

خطاب جيتور

القصراوي الوكيل الجديد

وفجرت مجموعة القصراوي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت عن حصولها على توكيل علامة "چيتور Jetour" الصينية بشكل رسمي في السوق المصري، من شركة نور الدين الشريف، لتنضم إلى التوكيلات التي تمتلكها الشركة وهي وكالة علامة "سيتروين" تحت اسم (الشركة المصرية الأوروبية للسيارات)، وكذلك علامة "جاك" تحت اسم (المجموعة العربية للتجارة والتوزيع).

X70 و X95 واستراتيجية القصراوي

ووضعت “القصراوي” الوكيل الجديد لـ “جيتور " استراتيجية انتشار جديدة لللعلامة الصينية تقوم على عدة محاور، منها زيادة عدد مراكز الخدمة وكذلك ضم موديلات جديدة إلى الموديلات التي دخلت مصر وهي: X70 و X95 ، رغم عدم توافرهما في الوقت الحالي.



جدير بالذكر أن علامة "جيتور" كانت قد تم تدشينها عام 2018 تحت مجموعة "شيري"، ويتضمن خط إنتاجها عدد محدود من الموديلات بخلاف الموجودة في السوق المصري مثل: X70 بلس، X90 ، و X90 بلس.

جيتور X70 برو فيس ليفت

جدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر شهدتى مؤخراً ظهور عدد من الطرازات الجديدة، ومن المنتظر أن يتم طرح عدد من السيارات الأخرى خلال الفترة القادمة أبرزها جيتور X70 برو فيس ليفت التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات سباعية المقاعد.