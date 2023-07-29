حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بإطسا في الفيوم

تفقد المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، عددا من شوارع مدينة اطسا للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحلات بترشيد استهلاك الكهرباء. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام، حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية.

فصل التيار الكهربائي عن اللوحات الإعلانية ترشيدا للاستهلاك بإطسا

خلال ذلك تم تنفيذ حملة برئاسة المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز، استهدفت إطفاء اللوحات الإعلانية المضيئة بالمحلات وعلى اعمدة الانارة والتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحلات والكافيهات بترشيد استهلاك الكهرباء حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية، وكذلك قامت الوحدات المحلية في كافة القرى بتخفيف الأحمال وإغلاق اللوحات المضيئة على المحلات وبالشوارع والميادين. واكد رئيس مركز ومدينة اطسا أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق تخفيف الأحمال، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات. وأوضح "فراج" أن الوحدات المحلية في كافة القرى بدأت بتخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين مع الصيانة لكشافات الإنارة والخلايا الإلكترونية والمرور على المصالح الحكومية ودور العبادة من مساجد وكنائس لمتابعة تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الكهرباء. وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية، لمتابعة تنفيذ خطط وإجراءات تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء بمختلف المصالح الحكومية والأماكن العامة، والتي تأتي تفعيلاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بهذا الشأن، وذلك بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ورؤساء القطاعات، ومسئولي شركات المرافق، ورئيس شرطة المرافق، وممثلين عن الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة. قال محافظ الفيوم، أن الحالة الاقتصادية التي تمر بها مختلف دول العالم، ومنها مصر، لم تعد تخفى على أحد، الأمر الذي يستلزم تضافر جهود الجميع لتجاوز الظروف الراهنة، مشيراً أن مصر تمتلك أحد أهم السلع الاستراتيجية في العالم وهي الغاز الطبيعي، وأن توجه الدولة نحو اتخاذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، ليس نتيجة ضعف إنتاجها، لكن الهدف توفير الغاز الطبيعي الذى يستخدم في تشغيل معظم محطات الطاقة الكهربائية، وتصدير الفائض منه إلى الخارج، لزيادة العائد من النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، سيتم تطبيقها بما لا يؤثر على الأمن العام وسلامة المواطنين، وفي ذات الوقت يؤدي الاحتياجات الحياتية الضرورية للمواطنين. وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بإجراءات ترشيد الكهرباء بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين، لتكون 75 % بدلاً من 50 %، وإطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100 % عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية، موجهاً بضرورة فصل الإنارة عن المساجد والكنائس ودور العبادة، وكذا الطرقات والتجمعات العامة بالأندية الرياضية، والملاعب، فور انتهاء الأنشطة بها. وأكد محافظ الفيوم، على جميع القيادات التنفيذية، ومديري المديريات، بالعمل الجاد، وعدم التهاون في تنفيذ التعليمات، موجهاً رئيس قطاع الكهرباء بالتعامل الفوري مع الإخطارات الواردة من المتابعة الميدانية، ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بشأن المنشآت التجارية التي لا تلتزم بإجراءات الترشيد، وتقوم بإنارة المصابيح نهاراً، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً.