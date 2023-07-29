حريق يلتهم الطابق الارضى بمصنع بلاستيك فى السلام

اندلع منذ قليل حريق داخل مصنع بلاستيك، بشارع الترولي بمنطقة السلام ،دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بمنطقة السلام ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف ، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل المبنى والتهمت النيران الطابق الأرضى

ويجرى رجال الحماية المدنية محاولاتهم للسيطرة علي الحريق ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر أجلت الدائرة ٣٢ جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رأفت ، نظر محاكمة ٤ سيدات لاتهامهن بتعذيب ثلاثة أطفال ووضع مواد مهيجة وحارقة في أماكن حساسة بجسدهم، إلى جلسة ٢٧ أغسطس المقبل للمرافعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،ألقت القبض على ٤ متهمين منهم سيدة وابنتيها، بتهمة تعذيب طفلة تبلغ عشرة أعوام وتضع إحداهن لها "شطة وليمون وملح" في منطقة حساسة من جسدها بعد تكبيل أخرى لها.

وعثرت الأجهزة الأمنية علي فيديو مسرب مدته 20 ثانية، تظهر فيه سيدتين تقيدان طفلة لشل حركتها، ويقف أمامهم بعض الأطفال، ويعتدون جميعهم عليها بالضرب ومحاولة وضع «الشطة والليمون والملح» في المناطق الحساسة.

تضمن مقطع الفيديو تجريد الطفلة من ملابسها وإيذاءها بشدة بوضع مواد حارقة في أعضائها التناسلية ثم إلقائها عارية من طابق أرضي على كمية من الرمال أسفل النافذة