اعتقال نجل الرئيس الكولومبي للتحقيق في عملية غسيل أموال

ألقت "الشرطة الكولومبية" القبض على نجل رئيس البلاد، نيكولاس بيترو، ضمن تحقيق رفيع المستوى في غسيل أموال، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت.

وقال رئيس البلاد جوستافو بيترو حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت، إنه لن يتدخل في التحقيقات، معربا عن ألمه كأب إزاء "الدمار الذاتي" في دخول أحد أبنائه السجن، مضيفا "كرئيس للجمهورية، لقد أكدت لمكتب المدعي العام أنه سيحصل على جميع الضمانات حتى يتمكن من المضي قدمًا وفقًا للقانون".

تهريب المُخدرات

وبدأت التحقيقات بعدما صرحت زوجة بيترو السابقة، دايسوريس ديل كارمن فاسكيز، لوسائل إعلام محلية أنها حضرت اجتماعات رتبه زوجها لجمع تبرع بأكثر من 600 مليون بيزو (أي ما يعادل نحو 150 ألف دولار) من سياسي أدين ذات مرة في واشنطن بتهمة تهريب المخدرات وكان يسعى للحصول على دعم من حملة بترو الرئاسية؛ بغرض استئناف عمله في المجال السياسي.

فيما لفتت الزوجة السابقة إلى أن رئيس البلاد لم يكن على علم بتعاملات نجله وأن الأموال التي جمعها باسم حملة الرئيس كانت محفوظة داخل خزنة بمنزل الزوجين في مدينة /بارانكويلا/ الساحلية شمالي البلاد.

من ناحية أخرى، سلط القضاء السعودي عقوبات تتراوح من 4 إلى 15 سنة سجنا على 23 أجنبيا من جنسيات آسيوية، بعد متابعتهم بغسيل الأموال، حيث ضبطوا على متن حافلة عند محاولتهم مغادرة المملكة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن إجراءات التحقيق كشفت عن حيازة المتهمين لأكثر من 4 ملايين ريال نقدا وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم، أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، فيما تبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فضلا عن أن المعنيين قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة.

وأوقف المتهمون وأحيلوا إلى المحكمة المختصة، حيث أدينوا بتبييض الأموال، ليعاقب 16 منهم بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بـ7 ملايين ريال لكل واحد منهم، فيما تراوحت عقوبات سجن البقية بين 4 إلى 8 سنوات وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم وإبعادهم عن البلاد بعد استنفاد العقوبات.