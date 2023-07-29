غداً.. إطلاق إشارة البدء لفعاليات "كابيتانو مصر" بالبحيرة

تطلق غداً الأحد، مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إشارة البدء لفاعليات " كابيتانو مصر "، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمحافظة البحيرة خلال يومي الاحد والاثنين الموافق 30 و31 يوليو ، على ملاعب مركز شباب الحرية بدمنهور، ‏وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود وزارة الشباب والرياضة، وذلك من أجل إكتشاف الموهوبين فى رياضة كرة القدم ، وإبراز أفضل العناصر وتقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية.

ويهدف برنامج "كابيتانو مصر"، الى اختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، للموسم الثاني من البرنامج ، وهو يعد فرصة للشباب الموهوب للحصول على التدريب اللازم، وتحسين مهاراتهم في كرة القدم، وزيادة فرصهم في الوصول إلى المستوى العالمي في هذه الرياضة الشعبية، وتشجيعهم على تحقيق النجاح والتفوق، في مجالهم الرياضي المفضل.

ويشارك في البرنامج عدد كبير من الشباب الموهوب ، حيث سيتم اختبار قدراتهم ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية، كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات من مدربين محترفين ذوي خبرة عالية، بهدف تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم الكروية و انتقاء الأفضل منهم، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى العناصر من الشباب المتميز، الذي يثرى الرياضة لتحقيق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم.

وأكد دكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشبابوالرياضة بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول فترة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى الشروط الواجب توافرها للاشتراك في خوض اختبارات "كابيتانو مصر" وهي: -

١- ان يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

٢- ان لا يكون مسجل بأي نادى او هيئة رياضية

٣- حضور الاختبارات بزى رياضي (شورت - تيشيرت – حذاء رياضي)

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني

https://www.emys.app/sport/capitano2/

٥- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

٦ - الاختبارات مجانية بدون اي مقابل مادي وبدون دفع اي رسوم على الاستمارات