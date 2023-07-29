مصرع شقيقتان وإصابة أخرى في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لقيت شقيقتان مصرعهن وأصيبت فتاة أخرى في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف- الفيوم، أمام عزبة ابو سنة، وتم نقل الجثتان لمستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق فيما نقلت المصابة إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف- الفيوم، وتحديدا أمام عزبة أبوسنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابة والجثتين إلى المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شقيقتان وإصابة صديقتهما بجروح وسحجات.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابة روان .ت.م، إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لها تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وتبين أن المتوفيتان شفيقتان وهما يمني ٢٨ سنة وشقيقتها منة ٢١ وتم ايدعهما ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما.