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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوكلي يفاجئ مسؤولي المقاولون بالرحيل عن الذئاب

أوكلي
أوكلي

فاجأ النيجيري جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب، مسؤولي ذئاب الجبل بعد رحيله عن النادي بشكل مفاجئ بسبب عدم حصوله على مستحقاته.
 

أبلغ أوكلي مسوؤلي نادي المقاولون بفسخ عقده مع النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية في الفترة الماضية، ليفجر أزمة داخل ذئاب الجبل.
 

ويتمسك اللاعب النيجيري بالرحيل عن صفوف نادي المقاولون العرب، رغم الموسم المميز الذي قدمه رفقة ذئاب الجبل.
 

وكان المقاولون العرب ضم أوكلي في موسم 2021-2022، بعد مفاضلة معه ومع لاعب بالدوري التركي للدرجة الأولى، ليضم الأول في صفقة مجانية.
 

سجل أوكلي مع المقاولون في الموسم الماضي، 9 أهداف في 35 مباراة في كافة المسابقات.

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