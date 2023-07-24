4 حيل بسيطة تسمح للأمهات باستخدام صبغة الشعر أثناء الحمل دون مخاطر

تتساءل الكثير من السيدات والأمهات الحوامل عن إمكانية استخدامهن صبغة الشعر أثناء فترة الحمل، وهل تؤثر سلبيًا على الجنين أو تسبب لهن أي مضاعفات خطيرة، خاصًة وأن معظمهن تسعين إلى تغيير اللوك الخاص بهن خلال تلك الفترة.

حيل بسيطة تسمح الأمهات بإستخدام صبغة الشعر أثناء فترة الحمل دون مخاطر

ووفقًا لما ذكره موقع Health الطبي، تحتوي صبغة الشعر التي تباع في المتجر أو المستخدَمة في صالون التجميل على مواد كيميائية، لكن ذلك لا يعني ضرورة بقاء الشعر طبيعيًا طوال فترة الحمل.

4 حيل بسيطة تسمح الأمهات بإستخدام صبغة الشعر أثناء فترة الحمل دون مخاطر

وبحسب الأطباء، لا يوجد الكثير من البيانات المتعلقة بسلامة صبغ الشعر في أثناء الحمل، ولكن البشرة تشكل حاجزًا قويًا يمنع دخول صبغة الشعر إلى الجسم، إذ لا تمتص المواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر إذا كانت فروة الرأس صحية، ولكن من الممكن اتخاذ بعض الاحتياطات لإبقاء روتين صبغ الشعر آمنًا قدر الإمكان خلال الحمل.

وفيما يلي نستعرض أبرز الحيل البسيطة التي تجعل إستخدام السيدات لصبغة الشعر أثناء فترة الحمل، وفقًا لما أوصى به الأطباء..

1- الإنتظار حتى الثلث الثاني من الحمل

الثلث الأول من الحمل هو وقت النمو السريع للجنين وتطوره، إذ تتشكل في أثنائه الأعضاء الرئيسة كالدماغ والحبل الشوكي ولتوخي الحيطة، يجب الانتظار حتى انتهاء هذه الفترة الحرجة، ثم صبغ الشعر.

ولتبقى المرأة في أمان، يوصي كثير من الأطباء بالتوقف عن صبغ الشعر حتى الأسبوع الثالث عشر من الحمل.

2- الحذر الكافي لدى وجود أمراض جلدية

يجب على المرأة الحامل استشارة الطبيب قبل صبغ الشعر إذا كانت مصابة بالإكزيما أو الصدفية أو أية أمراض جلدية أخرى، فقد تسبب هذه الأمراض الجلدية شقوقًا صغيرة في الجلد، وتؤثر في درجة حماية البشرة، لذلك سيهيج صبغ الشعر البشرة المصابة ويزيد حساسيتها.

يجب على المرأة الحامل استخدام صبغة الشعر نفسها التي اعتادت استخدامها، لتقليل خطر حدوث أي نتائج غير متوقعة.

3- استنشاق الهواء المنعش

تعد حاسة الشم القوية سمة مميزة للنساء في أثناء فترة الحمل، إذ إن الروائح التي كانت تتحملها سابقًا قد تدفعها في أثناء حملها إلى التقيؤ ومعظم صبغات الشعر لها رائحة لاذعة، وقد لا تناسب حاسة الشمّ القوية التي تظهر عند المرأة الحامل.

تستطيع المرأة الحامل أن تجنب نفسها بعض الدوار والصداع بصبغ الشعر في مكان جيد التهوية، فالتهوية المناسبة أيضًا طريقة جيدة لتقليل التعرض إلى المواد الكيميائية وقد تسبب الروائح مزيدًا من الإزعاج إذا كانت المرأة مصابة بالحساسية أو الربو.

4- ارتداء القفازات

يجب على المرأة تغطية يديها قبل صبغ الشعر، إن كانت حاملًا أم لا من الممكن أن تكون بشرة المرأة الحامل أكثر حساسية للتهيج لذلك لا بد من ارتداء قفازات في أثناء صبغ الشعر.

إن القفازات ضرورية جدًا في كل الأحوال فما من مرأة ترغب بصبغ يديها أو تعريضهما إلى المواد الكيميائية المُهيّجة.

هل تستطيع المرأة صبغ الشعر أثناء فترة الرضاعة؟

في الوقت نفسه، أشار الأطباء إلى أن المرأة إذا كانت تُرضع طفلها إرضاعًا طبيعيًا، فيجب عليها مراقبة ما يدخل جسمها، وقد ينتهي المطاف بمواد مثل الكحول وبعض الأدوية في حليب الثدي، لذلك يجب على المُرضع أن تخبر الطبيب عن أية أدوية تتناولها، إن كانت تخطط لإرضاع طفلها إرضاعًا طبيعيًا.

لحسن الحظ، لن تتسرب صبغة الشعر إلى حليب الثدي إن كانت تستخدم وفقًا للإرشادات، وتستطيع المرضع صبغ الشعر بأمان إذا أبقت طفلها خارج الغرفة بعض الوقت، كي لا تزعجه الروائح بالإضافة إلى ارتداء القفازات، واختيار مكان جيد التهوية.