ضربة صاروخية روسية باستخدام أنظمة "إسكندر" في زابوروجيه

وجه "الجيش الروسي"، ضربة صاروخية باستخدام أنظمة "إسكندر" على الجزء الذي تُسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم السبت.

ووفقًا لموقع "فوينايا خرونيكا" الروسي المختص بتتبع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقد تم الإعلان عن إنذار الغارة الجوية بعد إصابة الصواريخ لأهدافها.

وأضاف الموقع: "وفقا لقنوات المراقبة الأوكرانية، يتم استخدام الصواريخ الباليستية مرة أخرى بسبب استحالة اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية".

سماع دوي انفجارات:

كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

من ناحية أخرى، تقوم الولايات المتحدة بتزويد الجيش الأوكراني بدرونات استطلاعية متناهية الصغر يقال أن من المستحيل عمليا اكتشافها واعتراضها.

وهذا مع العلم أنها تتزود بكاميرات حرارية تسمح بتصوير مواقع العدو ليلا. كما إنها تتخفى من شاشات الرادارات التي تعتمد ظاهرة "دوبلر" وخاصة في الليل وعندما تحوّم في الجو.

مع ذلك فإن فريقا من العلماء الشباب من موسكو ابتكروا منظومة لا مثيل لها في القوات الروسية والعالم ككل، وهي منظومة "ريبينيك" التي تعمل على اكتشاف واعتراض درونات العدو مهما كان صغرها. وتتكون المنظومة من رادار ووحدات للإسكات اللاسلكي الإلكتروني.

ابتكر العلماء الشباب منظومة محمولة بمقدورها اكتشاف الأهداف مهما كانت صغيرة على مسافة حتى 15 كيلومترا حتى لو استخدمت كاميرات حرارية ليلا وحومت في الجو. كما بمقدورها إسكات تلك الدرونات لاسلكيا على مسافة حتى 2.5 كيلومتر. ويمكن أن يحمل جندي واحد على ظهره كل مكونات تلك المنظومة، وذلك بفضل استخدام مواد مركبة خفيفة الوزن في تصميمها.

وإن مواصفات المنظومة تثير الإعجاب. ومن غير المستبعد أن يمتلك أي جيش أجنبي منظومة مثيلة لها. ومن أهم مميزاتها قدرتها على اكتشاف الأهداف الفائقة الصغر ذات المساحة الفعالة العاكسة بمقدار 0.01 متر مربع وأعلى والمحلقة بسرعة حتى 200 كلم/ساعة. وتصل مسافة اكتشاف الأهداف إلى 15 كيلومترا وارتفاع حتى 5 كيلومترات. وبمقدور المنظومة أن تكتشف في وقت واحد 256 هدفا جويا. ويمكن أن تعمل باستخدام مصدر طاقة واحد خلال 8 ساعات. ويتم نشر المنظومة في 5 دقائق.

وقد تم اختبار "ريبينيك" في ظروف القتال الحقيقي حيث أظهر فاعلية عالية، وقد ارتفع الطلب عليه في القوات الروسية ارتفاعا شديدا.