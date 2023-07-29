أبرز فعاليات مهرجان العلمين اليوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقرير تليفزيوني ، بعنوان: أبرز فعاليات مهرجان العلمين الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

ويشهد مهرجان العلمين الترفيهي حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف جنسيات العالم، مؤكدة أن الأجواء في الممشى السياحي أكثر من رائعة والعائلات والأصدقاء يستمتعون بأوقاتهم جدًا.



وتعرض فرقة العريش للفنون الشعبية، وفرقة التنورة التراثية ، عروض فنية على كورنيش العلمين، بالإضافة إلى فرق تراثية أخرى.

وهناك فعاليات على مسرح الشارع بالعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية مثل استكمال بطولة البادل التي يشارك بها 100 لاعب من مختلف الجنسيات.

فعاليات مهرجان العلمين

وعبر زوار العلمين عن سعادتهم بحفل أمس للفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، مؤكدين أن الأجواء كانت رائعة وممتعة جدًا، والإقبال كان كثيفًا جدًا.

ويهدف مهرجان العلمين الترفيهي إضافة مظهر جديد لحياة الترفيه في مصر، وأيضًا الحياة الثقافية، ويشمل مهرجان العالمين العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى هدف اقتصادي يتمثل في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية لمصر وتوفير فرص العمل.

وعن الأنشطة الترفيهية للأطفال قالت إن الممشى السياحي يوجد به الكثير من الأماكن المخصصة للدراجات والأطفال يلعبون في تلك الأماكن، أيضًا المنطقة الترفيهية تقدم عروضًا لمختلف الأعمار.

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