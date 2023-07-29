السبت 29 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة علي حريق أعلي سطح عقار فى إمبابة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت قوات الحماية بالجيزة، من السيطرة علي حريق نشب أعلي سطح عقار بشارع ماهر فريد بمنطقة إمبابة، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل سطح أعلي عقار بمنطقة إمبابة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء واسعاف ، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات أعلي العقار ، وتم اخماد الحريق 

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة 

 

 

وفى سياق اخر أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، قراراها بالحبس سنتين للسائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس بالجيزة، مما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة.

 

 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بإصابة شاب دهسته سيارة ملاكى، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

 

 

وبالفحص تبين إصابة الشاب معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل، ويبلغ من العمر 20 عاما، مصابا بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وإصابات أخرى.

 

بعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف الشاب لانتظار سيارة دهسته سيارة ملاكي، ولاذ سائقها بالفرار هاربا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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