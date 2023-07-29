شقة تضمك لما ترجع.. 5 خطوات لحجز وحدة من الاسكان للمصريين بالخارج

تقوم وزارة السكان في مصر بتوفير عدداً كبيراً من الشقق للمصريين في الداخل والخارج، ويتسائل الكثير من المصريين في الخارج حول إمكانية حجزهم لتلك الشقق في وطنهم مصر والإستفادة من مبادرات شقق الإسكان التي تطلقها الدولة المصرية كل حين وآخر.

وفي السطور التالية نوضح طريقة حجز شقق الاسكان الاجتماعي للراغبين من المصريين في الخارج.

الدخول على موقع بنك التعمير والاسكان.

تسجيل الدخول وتقوم بكتابة بيانتك الخاصة بشكل صحيح.

اختيار رقم الاستمارة من الصفحة الرئيسية.

تحديد المبلغ لجدية الحجز في هذا المشروع.

وفي النهاية بعد فتح الحجز تقوم باختيار المنطقة التي ترغب في التقديم بها.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لطلب شقق الاسكان الاجتماعي ومن أهم هذه الشروط:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

أن يكون عمر الشخص المتقدم يتراوح ما بين 12 إلى 45 عاماً.

ألا يمتلك الشخص المتقدم عقارات حكومية من قبل.

ألا يمتلك الشخص المتقدم أي أراضي زراعية أو أي محلات تجارية.

أن يكون راتب الشخص المتقدم محدودي الدخل حيث لا يزيد عن 3000.