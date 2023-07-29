يطعن زوجته ويصيب شقيقها فى الشارع بروض الفرج

أقدم عامل على طعن زوجته وإصابة شقيقها أمام مخبز فى منطقة روض الفرج والقى رجال المباحث القبض على المتهم، بعد ان تم نشر مقطع فيديو عبر "فيس بوك" يتضمن الواقعة التي تبين أنها بسبب خلافات عائلية، تم ضبط المتهم، واتخاذ الأجاءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من مالك مخبز بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وشقيقته بتضررهما من (زوج الثانية) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية ، نتج عن ذلك إصابته أمكن ضبط المشكو فى حقه.

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.