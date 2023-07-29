مصرع واصابة 11 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص

لقى مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرون بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى وصلة المريوطية نطاق دائرة قسم الهرم بالجيزة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى وصلة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة وفاة شخص وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.