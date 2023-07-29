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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

خطوة بخطوة حضري ناجتس السلمون

بوابة الوفد الإلكترونية

يفضل تناول الأسماك بين حين لآخر لفوائده الكثيرة ومذاقه الذكي لذا الأمهات تحضريه بأكثر من طريقة.

 

ويحتوي سمك السلمون على فوائد أكثرها  أبرزها تزويد الجسم بالسيلينيوم الذي له دور في تحسين وظائف الغدة الدرقية، تزويد الجسم بفيتامين أ وفيتامين د، مما يساهم في تعزيز وظائف الدماغ، محاربة التهاب المفاصل وتعزيز صحة الكولاجين في الغضاريف، تعزيز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية نتيجة تزويد السلمون الجسم بالمواد المضادة للأكسدة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير ناجتس السلمون بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- السلمون : كيلو (منظف)

- دقيق : نصف كوب

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- بقسماط : كوب

- الزيت النباتي : كوب

- البيض : 1 حبة

- الماء : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الدقيق، والثوم البودرة، وملعقة صغيرة من الملح، ورشة فلفل أسود، ثم أضيفي قطع السلمون وقلبيها بالتتبيلة حتى تتغطى بالكامل.

في وعاء جانبي صغير الحجم، اخلطي البقسماط مع كمية الملح المتبقية ورشة فلفل أسود.

اخفقي البيض مع الماء في وعاء صغير باستخدام شوكة واتركيه جانباً.

غمّسي قطع السلمون بمزيج البيض، ثم بخليط البقسماط.

سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي قطع السلمون وقلبيها حتى تتحمر وتنضج، ثم صفيها من الزيت وضعيها على محارم ورقية لتتشرب الزيت الفائض منه وضعيه في طبق التقديم وقدميه.

 

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