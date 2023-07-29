القومي لتنمية الطفولة المبكرة ينفذ حزمًا تدريبية بدور الحضانة ببني سويف

نفذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي حزمًا تدريبية متقدمة لبناء قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة بمحافظة بنى سويف.





وأوضحت منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أن هذه التدريبات تأتي كأحد محاور مبادرة تطوير الخدمات المقدمة للطفل المصري بتطوير الحضانات وبناء قدرات العاملين عليها وتحسين جودة دور الحضانة والتي تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة في محافظات «بني سويف – المنيا – أسيوط – الأقصر – الغربية» بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر وبنك الطعام.

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

ومن جانبه أشار محسن ناجى مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة إلى أن محافظة بنى سويف شهدت انطلاق التدريبات والتى استهدفت القائمين على 19 حضانة لصقل مهاراتهم فى تطبيق الممارسات المهنية من المعارف والقدرات ونواتج التعلم وإكساب الأطفال جميع المهارات والمعارف والقيم.



وأوضح مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة أن المبادرة ستتضمن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأثاث وتجهيزات الدفاع المدني والأمن والسلامة لحضانات الأطفال من الميلاد إلى أربع سنوات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ورفع وعى أولياء أمور الأطفال المنتسبين بالحضانات بالتربية الوالدية الإيجابية، إضافة إلى إتاحة منح غذائية لأسر الأطفال المنتسبين بالحضانات، وذلك بنهاية فترة المشروع.

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة





الجدير بالذكر أنه انطلاقا من التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة فى حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة " الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة



ويقوم البرنامج القومي على أربعة مكونات أساسية، وهي تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات الأهلية، وضع منهج نموذجي للحضانات، بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.

