يفضل الكبار والصغار تناول الأسماك البحرية لفوائدها الكثيرة أبرزها ان تناولها يساعد على أنقاص الوزن بشكل ملحوظ .

ويحتل سمك الفيلية مكانة هامة بين الأسماك البحرية لاحتوائه على فوائد عديدة، أبرزها أنه يحافظ على صحة وجمال الشعر والبشرة والبشرة ويزودهم بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم حيث نعلم أن أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون صحية وغير مشبعة. يعالج فيليه السمك بعض الأمراض الجلدية ، مثل الصدفية ، لاحتوائه على الأحماض والمعادن ، وخاصة الأحماض الدهنية أوميجا 3.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير السمك الفيليه المشوي بالأعشاب للرجيم بخطوات سهلة وسريعة.

- سمك الفيليه : 4 شرائح

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن وادهنيها بالقليل من الزيت.

جففي السمك المنظف بورق المطبخ وضعيه في صينية الفرن.

في وعاء جانبي صغير، اخلطي الزبدة مع الملح، والفلفل، والثوم، والبقدونس، وعصير الليمون، والأعشاب المجففة حتى تمتزج.

وزعي مزيج الأعشاب فوق السمك.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20-25 دقيقة حتى ينضج السمك وقدميه.