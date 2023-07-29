نور اللبنانية بمكياج ساحر تتصدر غلاف مجلة سيدتي

خضعت النجمة اللبنانية نور لجلسة تصوير جديدة مفعمة بالأناقة والأنوثة بلمسة مواكبة لموضة صيف وخريف 2023 لصالح مجلة سيدتي.

وتألقت نور بأكثر من إطلالة جذابة، لتختار فستان طويل فضفاض صمم من قماش الترتر باللون الزهري لتطل كالزهرة في بستان الزهور، وتزينت ببعض الألماس حول رقبتها.

وجاءت إطلالتها الثانية ناعمة كنسيم الحياة، حيث ارتدت قميص أبيض مميز التصميم وزينته بحقيبة رقبه صغيرة الحجم.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الذهبية حول رقبتها.

واعتمدت تسريحة شعر ناعمة تتناغم مع فستانها الزهري واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي المموج بحرية المزين بقبعة خوص.

ووضعت لمسات ناعمة مواكبة لعالم تجميل 2023-2024 لتبرز ملامحها بلمسة ساحرة كعادتها مع لون الكشمير في الشفاه.

نور اللبنانية

نور من مواليد 23 ديسمبر 1977، ممثلة لبنانية اكتسبت شهرتها من خلال انطلاقة سينمائية في مصر، بأعمال تعد علامة في التاريخ الحديث للسينما المصرية، كما شملت أدوارها التلفزيون والمسرح أيضاً. من خلال هذه الأفلام قدمت أدواراً متنوعة، بداية بالفتاة العصرية الرقيقة، مروراً بالأدوار الكوميدية والدرامية، وحتى الأدوار المركبة التي تحمل جوانب مظلمة، وصولاً لأحدث تنويعاتها كفتاة شعبية مصرية. .

عن حياتها

تخرجت من مدرسة الراهبات الانطوانيات وكانت في القسم الأدبي ثم التحقت بكلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، قسم الرسم والتصوير والنحت وتخرجت منها بعام 2000، وقد تزوجت في نهاية عام 2008 من «يوسف أنطاكي»، وأنجبا ابناءهما «ليوناردو، ليديا».

حياتها الفنية

تخرجت في كلية الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية، وأثناء دراستها ذهبت إلى القاهرة لإجراء اختبارات أمام الكاميرا للعمل في إعلان شيبساوية لبنانية (لصالح شيبسي) بمشاركة الممثل المصري هشام سليم، والمخرج شريف عرفة. ليختارها بعد ذلك المخرج سعيد حامد لمشاركة النجم أحمد السقا بطولة فيلم شورت وفانلة وكاب (2000)، وقدمت فيه نور دور ابنة وزير عربي تهرب من والدها بعد رفضه زواجها ممن تحب.

نجاح الفيلم أكسبها اسم الشهرة "نور اللبنانية"، وتوالت أدوار نور في أفلام رومانسية شبابية ناجحة، مثل إزاي البنات تحبك (2003)، سنة أولى نصب (2004) الذي تعاونت فيه مع المخرجة كاملة أبو ذكري بأول أفلامها الطويلة، ثم سيد العاطفي (2005)، وهو أول بطولة مطلقة للمطرب تامر حسني الذي شاركته أيضاً بطولة فيلم تصبح على خير (2017). نالت نور انطلاقة مريحة بأدوار الفتاة الرومانسية الرقيقة.

بالتوازي مع الانطلاقة الرومانسية، كانت معظم أدوراها درامية مثل أصحاب ولا بيزنس (2001) الذي قدمت فيه دور مخرجة تلفزيونية متحمسة للانتفاضة الفلسطينية، نقطة رجوع (2007)، كشف حساب (2007) للمخرج أمير رمسيس في أول أفلامه الطويلة، ومن 30 سنة (2016) للمخرج عمرو عرفة، والدراما النفسية ميكانو (2009) أمام تيم حسن وخالد الصاوي وإخراج محمود كامل.

العشر سنوات الأولى بالألفية كانت السيادة بها للكوميديا، فشاركت نور مع نجمي الكوميديا محمد سعد في فيلم عوكل (2004)، وأحمد حلمي، في فيلمي ظرف طارق ومطب صناعي (2006).

وفاجأت نور جمهورها بدورين أظهرت بهما جانباً جديداً من قدراتها، أولهما فيلم الإثارة والجريمة ملاكي إسكندرية (2005)، الذي أدت فيه نور دوراً مركباً بمسحة من الشر، وفيلم الجاسوسية الرهينة (2006) الذي قدمت فيه دور إرهابية دولية، وحقق الفيلمان ردود فعل قوية نقدياً وفي شباك التذاكر، وهما من إخراج ساندرا نشأت، وبطولة أحمد عز.

وتواجدت نور في الدراما التليفزيونية منذ 2005 بمسلسل الجاسوسية العميل 1001 أمام النجم مصطفى شعبان، ومسلسل دموع القمر (2008) أمام رياض الخولي ورانيا فريد شوقي، والمسلسل الشهير سرايا عابدين في موسميه (2014 و2015)، وشهد المسلسل بطولة جماعية من مصر والعالم العربي.

عادت نور للتعاون مع أحمد عز من خلال مسلسل الإكسلانس (2014) الذي ظهرت فيه بهويتها اللبنانية، ثم تواجدت في رمضان 2018 بمسلسل رحيم مع النجم ياسر جلال. وفي رمضان 2020 جسدت نور شخصية علا بنت البلد في مسلسل الدراما الشعبية الاجتماعية البرنس، بطولة محمد رمضان.

وفي بحثها عن التنوع وطرق أبواب درامية وتمثيلية جديدة، افتتحت نور عام 2021 ببطولة مسلسل الإثارة والرعب جمال الحريم، والذي يتناول عالم الجن وأعمال السحر الأسود، ويشارك نور بطولته دينا فؤاد وخالد سليم ومن إخراج منال الصيفي وتأليف سوسن عامر.

أحدث أعمالها هو مسلسل ضل راجل، الذي يجمعها للمرة الثانية مع النجم ياسر جلال بعد مسلسل رحيم، وتم عرضه في رمضان 2021.