جامعة طنطا تحتل المركز الـ 28 أفريقيا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن تقدم الجامعة في التصنيف الإسباني للجامعات "ويبومتركس" نسخة يوليو 2023 لتحتل المركز 1356 عالميًا بدلًا من المركز 1425 متقدمة 69 مركزًا عن نسخة التصنيف لشهر يناير 2023، كما جاءت الجامعة في المركز 11 محليًا، واحتلت المركز الـ 28 أفريقيا.



وأكد الدكتور محمود زكى أن تقدم جامعة طنطا في التصنيف الإسباني، يأتي تأكيدًا لمكانة الجامعة على المستويين البحثي والأكاديمي، واستكمالًا لمسيرة نجاح الجامعة في التصنيفات العالمية، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والعاملين على تحديث موقع الجامعة والكليات، والالتزام بتحقيق شفافية وجودة وحجم منشورات الجامعة الإلكترونية، مضيفصا أن ذلك يعكس تميز الجامعة الأكاديمي وتواجدها الفعال على شبكة الإنترنت، ويعد مؤشرًا واضحًا على التزام الجامعة بالاستخدام الفعال للويب كأداة للنشر والتأثير.

وأضاف رئيس الجامعة، أن التصنيف الإسباني للجامعات "ويبومتركس" يعتمد على مؤشرات مركبة عدة يأخذ في الاعتبار كل من حجم ورؤية وتأثير محتويات الويب، يتم نشر التصنيف من قبل Cybermetrics Lab، وهى مجموعة بحثية تابعة للمجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC)، وهى هيئة البحث العامة الرئيسية في إسبانيا، موضحًا أنه تم بناء منهجية تصنيف Webometrics باستخدام المؤشرات التي تم الحصول عليها خلال شهر الترتيب من أجل الحفاظ على بيانات أحدث لتصنيف للجامعات، إذ يعتمد الترتيب على مؤشرات عدة تشمل الرؤية التي توضح تأثير محتويات الويب، مقاسًا بعدد الشبكات الخارجية (الشبكات الفرعية) المرتبطة بصفحات الويب الخاصة بالمؤسسة، والشفافية، وتتمثل فى عدد الاستشهادات من أفضل 310 مؤلفين، باستثناء أول 20، والتميز وهو عدد الأوراق من بين أعلى 10٪ الأكثر استشهادًا في كل واحد من 27 تخصصًا في قاعدة البيانات الكاملة لفترة الخمس سنوات السابقة.