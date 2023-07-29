الحبس سنة مع الشغل لمُتهم بإحداث عاهة مستديمة بمواطن في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حُكماً بمعاقبة المتهم "ع.ا.م" عامل، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ع.ا"بدائرة مركز طما.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

وبدأت الواقعة في عام 2023 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس مباحث مركز طما بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته والتى تسببت له في عاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياقٍ مُتصل، أمرت نيابة المرج، بإحالة سائق سيارة ميكروباص لمحكمة الجنح، وذلك لاتهامه بدهس سيدة في العقد الرابع من عمرها أعلى الطريق بمنطقة المرج مما أسفر عن مصرعها.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة سيدة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المجني عليها الطريق صدمتها سيارة ميكروباص مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق