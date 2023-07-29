بالفيديو...الكوربيه تكشف تفاصيل مثيرة في تعويض ضحايا مصرف أبوظبي في اكتتاب بلتون

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة" الوفد" العديد من الملفات الساخنة، والأخبار الحصرية التي تسهم في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثماري.

تناولت الحلقة حوارا متكاملا مع مجدي نبيل الرئيس التنفيذي لشركة Fin-Serv"" للحلول المالية ورئيس الرقابة على اسواق المال السابق بالرقابة المالية...حول دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني وعمليات التمويل للمشروعات سواء للأفراد أو المؤسسات.

كما تتناول الحلقة خبرا من الرقابة المالية حول ..حيث الرقابة المالية تكثف اجتماعتها لتسريع وتيرة سوق الكربون الطوعي ...حيث ناقشت لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية 3 محاور مهمة تتعلق بسوق الكربون الطوعي، من ضمن هذه الملفات، مقترح قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة بعد إجراء كافة التعديلات اللازمة وفقا للتوصيات الصادرة عن اللجنة خلال اجتماعها الأول، وكذلك مقترح نموذج طلب قيد جهات التحقق والمصادقة المصرية والأجنبية للأشخاص الاعتباريين لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الذي يسمح للجهات والكيانات المختلفة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية بما يدعم رؤية الدولة المصرية للامتثال للتحركات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني، وذلك اتساقا مع رؤية الهيئة واستراتيجية ، خاصة المحور الثالث وهو تطوير الأسواق والمنتجات ودعم استقرار الأسواق.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتختص اللجنة بإعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما تضمنت الحلقة خبرا مهما حول انتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية...حيث استكمال أوراق المرشحين لانتخابات اتحاد الأوراق المالية...والسوشيال ميديا للدعاية والتربيطات

طلبت لجنة الأشراف على طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية من المرشحين استكمال أوراق الترشح، حيث تبين للجنة أثناء الفحص عدم استكمال بعض الأوراق لعدد من المرشحين، ومنها 3 طلبات تتمثل في أصل السجل التجاري الخاص بالشركة الذي يمثلها المرشح، وكذلك إقرار من الشركة التي يمثلها أيضا المرشح بأنه ممثلها الوحيد لها أو للشركات التابعة، بالإضافة ايضا إلى صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.

بدأت عمليات الدعاية والترويج بين المرشحين مبكرا، ونالت المجموعات "الجروبات" على وسائل التواصل الاجتماعي الاهتمام الأكبر في التربيطات، بين المرشحين والشركات التي لها حق التصويت. ..قام 19 مرشحا يمثلون كافة المقاعد التي تجرى عليها الانتخابات بتقديم أوراقهم.... ويتنافس على المقاعد الثلاث للسمسرة عونى عبد العزيز، ممثلا عن شركة وديان للسمسرة، وأسامة جمال ممثلا عن شركة النعيم لتداول الأوراق المال، أحمد سيد ممثلا لشركة فيصل، وجيهان يعقوب ، ومعتز عشماوى ممثلا عن عربية أون لاين، بالإضافة إلى محمد جاب الله، ممثل لرؤية لتداول الأوراق المالية، عن ذوى الخبرة بنشاط السمسرة....كما حسم كل من ياسر زعزع، العضو المنتدب للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، مقعد الشركات العاملة بنشاط الإيداع والقيد المركزى بعد تراجع أحد منافسيه عن الترشح بسبب مخالفات، وكذلك أحمد إكرام، ممثلًا عن أمناء الحفظ...فيما ترشح أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق عضو مجلس ادارة مستقل من ذي الخبرة، وشهد أيضا مقعد الشركات القابضة عودة أحمد مروان للظهور من جديد في العمل العام بعد غياب سنوات طويلة ممثلا عن شركة سيجما القابضة للاستثمار...كما يعد من ابرز الاسماء المرشحة على نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر ، راندا حامد، ومحمد يونس رئيس حمعية المحللين الفنيين ، ومحمد كمال خبير اسواق المال، وحاتم البنا، وياسر عمارة ممثلا عن إيجل للاستشارات..، ويعد سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.

كما تتضمن الحلقة أيضا ... بدائل تعويض ضحايا مصرف أبوظبي الأول في اكتتاب" بلتون" ..والأقرب توزيع أسهم ..حيث علمت "الوفد" أن الجهات المختصة تدرس عدد من البدائل لتعويض المستثمرين وضحايا مصرف ابوظبي الأول المسئول عن تلقي الطلبات بالاكتتاب للعملاء في زيادة رأس شركة بلتون القابضة، ولم يقم المصرف يتم إدراج الزيادة في أرصدة العملاء.

سبق وأن قامت شركات السمسرة، بسداد قيمة الاكتتاب في زيادة رأس شركة بلتون القابضة، ورغم ذلك، لم يقم مصرف ابوظبي بإدراج الزيادة في أرصدة العملاء...وعلمت" الوفد" أن من ضمن هذه المقترحات التي تدرس مقترح حصول العملاء المتضررين على تعويض مادي مناسب، بحيث يتناسب مع حركة السهم.

كما علمت "الوفد" أيضا أن المقترحات تتضمن شراء البنك للأسهم، وفقا للأموال التي سبق ووضعها المتضررين للاكتتاب، ثم إعادة توزيع الأسهم على المتضررين في عمليات محمية .

قال الدكتور على الحداد خبير أسواق المال أن تعويض المتضررين بمبالغ مالية لن تتناسب مع قيمة الأسهم ، حيث يتطلب الأمر لضمان عادلة التعويض تقييم جد للأسهم، وهو ما يصعب تنفيذه، لذا على الجهات المختصة الزام البنك بشراء أسهم للعملاء، ثم توزيعها على العملاء كل حسب كميته...أضاف محمد الكردي خبير أسواق المال أن البديل الأفضل لتعويض المتضررين وضحايا تقاعس مصرف أبوظبي الأول عن إتمام الاكتتاب الخاص بعدد من العملاء لدي العديد من الشركات، قيام البنك بشراء الأسهم، وتوزيعها على المتضررين، كل حسب أسهمه.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تصعيدا لشركات السمسرة والمتضررين، بتقديم تظلمات للرقابة المالية، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله لتصحيح المسار، والأخطاء التي ارتكبها البنك في حق المكتتبين، حيث تبين أن البنك لم يقم بالاكتتاب لبعض عملاء هذه الشركات، بل السواد الأعظم في بعض الشركات، وكذلك تبين وجود أخطاء في الكميات المكتتب فيها والمخصصة لكل عميل.

تتضمن الحلقة أيضا ... البورصة ترفع كفاءة الشركات المقيدة ببرامج تدريبية حول اعداد تقارير الاستدامة...حيث نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة REFINITIV (التابعة لمجموعة بورصة لندن) ثلاث ورش عمل.

تضمنت هذه الورش محاضرات حول إفصاحات الاستدامة "البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)) ، وذلك بمشاركة نحو 60 من مسئولي إعداد تقارير الاستدامة في نحو 50 شركة مقيدة،

ويأتي تنظيم البورصة برئاسة رامي الدكاني لهذه الورش التي عقدت تحت عنوان "إعداد تقارير الاستدامة (ESG): الفوائد والتحديات" تماشياً مع دور البورصة في رفع مستوى الوعي في السوق وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لإعداد تلك التقارير، حيث تعتبر هذه المجموعة من ورش العمل خطوة مهمة في مساعي البورصة لبناء قدرات وتطوير مهارات مسئولي الشركات المقيدة فيما يتعلق بمحاور الاستدامة التي تمت تغطيتها والتي تتضمن الاستثمار وإعداد التقارير و التقييم بالإضافة إلى دراسة أفضل الممارسات المتبعة.

واستهدفت هذه الورش تقديم لمحة عامة عن أهمية أنشطة الاستدامة وكيفية جمع البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بها، وأيضا شرح تأثير عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والمتعلقة بحوكمة الشركات على استراتيجيات الأعمال وإدارة مسارات نمو الشركات. وقام بتقديم وعرض المادة العلمية اثنين من الخبراء في هذه المجالات من منتسبي مجموعة بورصة لندن.

قدمت شركة REFINITIV عرضًا توضيحيًا لتطبيق إلكتروني تم تطويره لتمكين الشركات من جمع بيانات الاستدامة وتحليلها وعرضها ومقارنتها على أن تقوم شركة REFINITIV بإتاحة هذا التطبيق مجانا للشركات المقيدة في البورصة المصرية.

كما تتضمن الحلقة ...توقعات هالة مسعود خبير أسواق المال حيث تتوقع أن تستهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستويات قياسية جديدة.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستويات جديدة عند منطقة 18000 نقطة، مدعوما بالسيولة الناتجة عن بيع أسهم الاكتتابات.

كما تتوقع أيضا أن يشهد المؤشر الرئيسي مقاومة عند منطقة 17850 نقطة، قد يتجاوزها المؤشر حال اتجاه شرائي مكثف للمستثمرين، على أن يكون مستوى 17250 نقطة منطقة دعم.