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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الكينج محمد منير يخوض جولة غنائية بأمريكا

محمد منير
محمد منير

يستعد الكينج محمد منير، لإحياء عدة حفلات غنائية بأمريكا، وذلك بداية شهر سبتمبر المقبل، إذ مقرر أن يحيي 3 حفلات بولايات مختلفة.

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مشواري محمد منير .. أول صور من حفلة الكينج فى جدة

ومن المقرر أن يحيي محمد منير حفلًا غنائيًا يوم 1 سبتمبر في نيويورك، ويوم 9 من نفس الشهر في كاليفورنيا، و16 سبتمبر في ولاية فلوريدا .

محمد منير

أغنية منير "للي":

طرح منير حديثًا أغنية "للي"، التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، تقول كلماتها:
سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه
ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا
ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه
اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه


عيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا
دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه
وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له
ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه “.

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