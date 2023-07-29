2500 فرصة عمل.. اتحاد عمال مصر ينظم ملتقى توظيفي لشباب القليوبية

نظم الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة والمؤسسة الاجتماعية العمالية كبري ملتقيات التوظيف الخاصة بتشغيل الشباب والحد من البطالة وتوفير مستقبل آمن وحياة كريمة لشباب مصر، وذلك تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للبترول.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، و عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، وعبدالرحمن عبدالغني رئيس اتحاد عمال القليوبية والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، وعباس صابر الأمين العام لاتحاد عمال القليوبية، و ايمان شحاته وكيل وزارة العمل بالقليوبية.

كما شارك بالحضور العديد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، و ممثلين من وزارة التنمية المحلية واعضاء مجلس النواب، ومنهم النائب مجاهد نصار والنائب أشرف امين، وممثلين من الأزهر الكنيسة والاحزاب السياسية ورؤساء النقابات العامة ورؤساء اللجان النقاببة المختلفة.

وشارك في الملتقى ١٠٠ شركة في مختلف المجالات لتوفير اكثر من ٢٥٠٠ فرصة عمال لشباب وفتيات محافظة القليوبية.