كلمة الرئيس السيسي خلال القمة الافريقية الروسية تعكس اهتمام مصر بالقارة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة الافريقية الروسية بسان بطرسبرج بروسيا الاتحادية مهمة تعكس الدور الفعال لمصر في القارة السمراء.

اهتمام مصر بالقارة الافريقية



وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الكلمة تعبر عن اهتمام مصر ودورها المؤثر في القارة الافريقية وتعبير ها عن مطالب وطموحات القارة والمشكلات والتحديات التي تواجهها وطرق الحلول.

القارة الافريقية



وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس السيسي أشار خلال كلمته إلى عدة نقاط مهمة منها أن القارة الافريقية لابد ان يكون لها ثقل وتأثير في العالم مشيرًا إلى أن مصر تنتهك سياسة سلام الاقوياء الذي يقوم على الحق والسلام، وأن العالم يسع الجميع، وأن الدول الافريقية لها ارادة مستقلة وعنصر فعال في المجتمع الدولي.

مجموعة العشرين



وأفاد بدر الدين، أن الرئيس السيسي خلال كلمته ذكر العالم بمسئولياته للازمات التي تتعرض لها الدول، وكيفية المواجهة بالطرق السلمية، مؤكدًا أن تطلع مصر لأن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية، بدعم الشريك والصديق الروسي، على حد قوله.

كلمة الرئيس السيسي

وبالامس، قال الرئيس السيسى، خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج بروسيا، إن قمتنا تأتى في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومُناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب، والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث، وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك، لتواجه عدداً ضخماً من التحديات، التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تُهدد مُحددات أمنها، وحقوق الأجيال القادمة، وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات، وتأمين مستقبل آمن لهم.