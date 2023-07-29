الزمالك "بلا صفقات" يسجل الظهور الأبرز ويحرج الأندية السعودية بالبطولة العربية

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشهد الرياضي في الساعات الأخيرة بعد الظهور اللافت والممتع بمواجته الأولي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية المقامة في السعودية حتي 12 أغسطس القادم.

وخطف الفارس الأبيض الأنظار إليه بعدما أفتتح أبواب مدرسة الفن والهندسة في لقائه أمام الاتحاد المنستيري، والتي إنتصر بها برباعية نظيفة، ليحصد أولي ثلاث نقاط في المجموعة ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

وأحرج لاعبو الزمالك جميع الأندية السعودية في البطولة التي تقام علي أرضهم، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية توافد أكثر من نجم أوروبي للدوري السعودي.

حيث تعادل الهلال السعودي الذي تعاقد مع كل من روبن نيفيز من صفوف فريق وولفرهامبتون مقابل 55 مليون يورو، كما نجح في التعاقد مع خاليدو كوليبالي المدافع الدولي السنغالي من صفوف فريق تشيلسي مقابل 23 مليون يورو، وأخيرًا مع ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف فريق لاتسيو مقابل 40 مليون يورو.

بينما دخل الزمالك مباراته بدون صفقة واحدة جديدة، بل وحتي بدون لاعبيه العائدين من الإعارة، وفوق ذلك خطف الأنظار إليه بعد الظهور "الممتع" وتحقيق النتيجة الأكبر في الجولة الأولي بالإضافة إلي تقديمه أفضل المباريات الممتعة هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في البطولة العربية

يتقابل الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الشباب السعودى مساء الاثنين المقبل فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان" البطولة العربية".

و يواجه فريق الزمالك المصري بمباراته الثانية نظيره الشباب السعودي، مساء يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.

ترتيب الزمالك فى البطولة العربية

ويحتل فريق الزمالك المركز الاول بالمجموعة الثالثة التى تضم اندية النصر والشباب السعوديين، الاتحاد المنستيري التونسي، فيما حقق الأبيض الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة أربعة أهداف دون رد فى مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.