عاجل
حفل روبي ورامي صبري .. سهرة غنائية في جدة الليلة 4 إصابات في انفجار بوسط مقاطعة روستوف الروسية (عاجل) "مُذنب" يتناول وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الإعدام.. فيديو مصطفى بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن استفزاز الشعب.. فيديو موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يطلق ورشة عمل دمج الدعاة في قضايا مناهضة العنف

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

يطلق المجلس القومي للمرأة غداً السبت  فعاليات ورشة عمل دمج القاده الدينين في قضايا مناهضة العنف ضد المراة بمشاركة  عدد من الائمة التابعين لوزارة الاوقاف و القساوسة من  الكنيسة المصرية الارثوذكسية  بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه شركة باثفايندر انترناشونال وسيف ايجيبت  على مدار يومين 29-30 يوليو 2023.

txt

محافظ بني سويف يناقش أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة

txt

محافظ بني سويف يفتتح فرع المجلس القومي للمرأة ويكرم عدداً من النماذج النسائية المتميزة

أوضحت  إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة ان الهدف  من الورشة التدريبية هو رفع مهارات ومعارف  القادة الدينيين في مجال مناهضة العنف المجتمعي الممارس ضد المراة  وتزويدهم بالأدوات العملية للتعامل مع المشكلات التي يواجهونها مع المستفيدات وأيضًا تمكينهم من التعامل مع التحديات اليومية التى يمكن أن تعيقهم عن تحقيق وظائفهم، وتعريفهم   بآليات الاستجابة إذا واجهوا حالات عنف ضد المرأة بالإضافة إلى مساعدتهم في إنشاء رسائل من شأنها تعزيز القضاء على العنف ضد المرأة، مع إنشاء أدوات عملية حتى يتمكنوا من تحديد حالات العنف ضد المرأة وإحالتها إلى مسارات الخدمات الصحيحة.

مواد متعلقة

القومي للمرأة يقدم بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية

القومي للمرأة يهنئ اللواء منار مختار لتعيينها مديرًا عامًّا بقطاع حقوق الإنسان

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول استراتيجيات التواصل والتنمية المجتمعية

القومي للمرأة يختتم المعسكر التدريبي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار

قومي المرأة يتعاون مع حياة كريمة في تنفيذ مبادرة أنت الحياة بالغربية

ختام الورشة التدريبية لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية  

ورشة تدريبية لتمكين المرأة في بورسعيد

مايا مرسي: مصر لديها خطة عمل للقضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة
الجريدة الورقية