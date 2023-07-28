القومي للمرأة يطلق ورشة عمل دمج الدعاة في قضايا مناهضة العنف

يطلق المجلس القومي للمرأة غداً السبت فعاليات ورشة عمل دمج القاده الدينين في قضايا مناهضة العنف ضد المراة بمشاركة عدد من الائمة التابعين لوزارة الاوقاف و القساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه شركة باثفايندر انترناشونال وسيف ايجيبت على مدار يومين 29-30 يوليو 2023.

أوضحت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة ان الهدف من الورشة التدريبية هو رفع مهارات ومعارف القادة الدينيين في مجال مناهضة العنف المجتمعي الممارس ضد المراة وتزويدهم بالأدوات العملية للتعامل مع المشكلات التي يواجهونها مع المستفيدات وأيضًا تمكينهم من التعامل مع التحديات اليومية التى يمكن أن تعيقهم عن تحقيق وظائفهم، وتعريفهم بآليات الاستجابة إذا واجهوا حالات عنف ضد المرأة بالإضافة إلى مساعدتهم في إنشاء رسائل من شأنها تعزيز القضاء على العنف ضد المرأة، مع إنشاء أدوات عملية حتى يتمكنوا من تحديد حالات العنف ضد المرأة وإحالتها إلى مسارات الخدمات الصحيحة.