صوامع وشون الشرقية تستقبل ٥٣٥٩٣٦ طن قمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١طن و٣٠ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٣٦ طن و ٢٣٧كيلو قمح.

أوضحت وكيل وزارة التموين، أنه يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الاعلاف بكافه انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.