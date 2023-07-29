السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صوامع وشون الشرقية تستقبل ٥٣٥٩٣٦ طن قمح

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين  في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة  تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

 

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١طن و٣٠ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٣٦ طن و ٢٣٧كيلو قمح.

 

أوضحت  وكيل وزارة التموين، أنه  يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الاعلاف بكافه انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.

 

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

مواد متعلقة

قومي المرأة يتعاون مع "حياة كريمة" لتنفيذ مبادرة "أنت الحياة" ببني سويف

ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار

البطولة العربية.. تدريبات بدنية وإستشفائية للاعبي الاتحاد السعودي بفرمان سانتوس

الاتحاد الأوروبي يعلق الدعم المالي والتعاون الأمني مع النيجر

حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة بالشرقية

جهاز الثروة السمكية: الدولة المصرية تستهدف فتح أسواق جديدة (فيديو)
الجريدة الورقية