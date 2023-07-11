خصم 25٪؜ على إصدارات القومي للترجمة ضمن احتفالات الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، خصم 25٪؜ على جميع إصداراته و يستمر حتى ١٨ يوليو الجاري.



ومن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة المتوفرة بمنفذ البيع: تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي: بحث دائم عن الهوية" بجزئيه الأول و الثاني والكتاب من تأليف كارلوس بيورليجي ومن ترجمة علي إبراهيم منوفي. و"دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو لياو، ومن ترجمة سما طه، "فلسفة البلاغة" اي .ايه .ريتشاردز من ترجمة وتقديم شكري مجاهد، "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950 السياسة والتاريخ الاجتماعي والثقافة" من تحرير أنطوني غورمان وديدييه مونسيو ومن ترجمة ربيع وهبة، "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر "من تأليف ماريلين بوث وترجمة سحر توفيق.

"تدبر الكبر: محاورات حول التقاعد والحب والتجاعيد والندم" من تأليف مارثا نوسباوم وسول ليفمور ومن ترجمة هشام ممدوح طه ، "أهل التشريع وأهل التأويل: في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان ومن ترجمة حجاج ابو جبر، "الأفريكانية " من تأليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة: متى ولوقا ومرقس من تاليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة هاني فتحي مرسي.



"داروين و نظرية التطور للنشء" من تأليف باسكال بيك ومن ترجمة عاصم عبد ربه، "قصة كوريا: فهم الكوريين و ثقافتهم "من تأليف تشوي جون شيك و"مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا " من تأليف ألكسندر سوكولوف و من ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.