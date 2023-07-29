انطلاق العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" بحضور أبطاله

يستعد النجمين محمد رمضان ونيللي كريم، لانطلاق العرض الخاص لفيلم “ع الزيرو”، غدٍ، الأحد، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وكانت أطلقت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو، البرومو التشويقي، الذي يُعرض في صالات السينما المصرية في 2 أغسطس قبل عرضه في دول الخليج في 10 أغسطس.

وحصل البرومو الرسمي للفيلم على أكثر من مليوني مشاهدة خلال الـ24 ساعة الأولى من صدوره.

وأعرب المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب، عن سعادته لعودة العدل جروب مرة أخرى لإنتاج الأفلام من جديد وذلك من خلال فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم.

‏‎وأضاف "فخور بهذه التجربة والتعاون مع ستوديوهات فوكس في العمل السينمائي المصري، وذلك لترسيخ إنتاج محتوى عربي مبتكر يليق بالجمهور، كما يعد هذا التعاون بداية لإنتاجات ضخمة و مختلفة خلال الفترة القادمة هادفين من ذلك تقديم محتوى سينمائي ضخم و متميز على غرار الفيلم الجديد الذي أعتبره تجربة مميزة ومحترمة".

‏‎وأضاف العدل، أتمني أن ينال فيلم "ع الزيرو" أعجاب الجمهور في مصر و الوطن العربي.

تفاصيل فيلم ع الزيرو

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، و إنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

ويُعرض فيلم ع الزيرو على شاشات السينما المصرية في 2 أغسطس، وفي منطقة التعاون الخليجي في 10 أغسطس.

وتبدأ المبيعات المسبقة للتذاكر ابتداءً من 27 يوليو في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وللمناطق الأخرى.