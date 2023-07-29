قبل طرحه بساعات .. تفاصيل شخصيات أبطال فيلم "ع الزيرو"

تستعد شركة العدل جروب لطرح فيلم ع الزيرو في جميع دور العرض بسينمات مصر، حيث نشرت مقطع فيديو يظهر كواليس الفيلم وفريق العمل، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، كما شارك الفنان محمد رمضان البوست وعلق عليه قائلا:" بسم الله الرحمن الرحيم الإعلان الرسمي لفيلم صيف 2023ع الزيرو السينما تجمعنا، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز شخصيات الفيلم.

محمد رمضان يجسد دور حمزة الشهير بدراجون

يجسد الفنان محمد رمضان شخصية حمزة الشهير بدراجون،وهو شاب فقير جدا ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه في ظل ظروفه المادية الصعبة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحد من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

الطفل منذر مهران ابن حمزة الشهير بدراجون

يلعب الطفل منذر مهران دور يوسف ابن حمزة الشهير بدراجون الشخصية التي يجسدها الفنان محمد رمضان ويعاني من مرض نادر وتقوم الفنانة نيللي كريم بأشراف على حالته الصحية.

الطفل منذر رمضان ومحمد رمضان

نيللي كريم تلعب دور طبيبة

تجسد الفنانة نيللي كريم في أحداث فيلم "ع الزيرو" شخصية "مريم" وهي طبيبة تعمل في المستشفي التي يعالج بها نجل الفنان محمد رمضان وتساعده في فترة علاجه.

وكما تقابل محمد رمضان ويقع في حبها ، وتحدث صراعات ومشاكل عديدة، لتتصاعد وتيرة الأحداث بشكل سريع.

نيللي كريم ومحمد رمضان والطفل منذر مهران

إسلام إبراهيم يجسد دورصديق دراجون

يشارك الفنان الصاعد إسلام إبراهيم في فيلم على الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان وعد كبير من النجوم.

ويجسد إسلام إبراهيم دور نبيل الصديق المقرب من محمد رمضان والذي يقف بجانبه في المواقف الصعبة التي تقابله ويسانده ويساعده في تخطيها.

صورة من فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان وإسلام إبراهيم

جومانا مراد صاحبة بنسيون

وتشارك الفنانة جومانا مراد، خلال الأحداث الفيلم حيث تجسد شخصية سيدة اسمها "ورده "وهي صاحبة البنسيون الذي تدور به أحداث العمل.

خالد الصاوي زعيم مافيا

يشارك الفنان خالد الصاوي بشخصية زعيم مافيا لتجارالأعضاء البشرية ،وقال الصاوي إنه الشخصية معقدة وشريرة.

شريف الدسوقي سمسار اعضاء بشرية

يشارك الفنان القدير شريف الدسوقي في فيلم ع الزيرو، حيث يجسد دور سمسار أعضاء بشرية وتجمعه مشاهدة عديدة بمحمد رمضان بها مفارقات وكوميدية في العمل.

محمد لطفي تاجر مخدرات

كما يشارك الفنان القدير محمد لطفي في الفيلم ويظهر كضيف شرف بأكثر من مشهد ويجسد شخصية تاجر مخدرات خلال أحداث العمل.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، خالد الصاوي، جومانا مراد، شريف دسوقي، والطفل مندز مهران وعدد أخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم ع الزيرو، في إطار الأكشن والإثارة، حول الدي جي، الذي يعاني ابنه من مرض خطير ويتورط في عدة أزمات تجعله واحدًا من الأثرياء وفي المقابل يدفع الثمن.